La reinvención de Felipe Avello

No darse color en lo que uno hace. Esa es la premisa, un poco en broma y un poco en serio, que Felipe Avello tiene para enfrentar su carrera. Una, que el ex rostro televisivo asegura estar en constante reinvención. Siempre buscando ser otro artista cambiando absolutamente su rutina a propósito. Por ello, el también periodista asegura que es difícil que otros comediantes lo puedan tener como referente. “Lo que hacía hace cuatro años no tiene nada que ver con lo que hago. Eso puede generar decepción. Lo hablo en mi show”, cuenta.

Un ejemplo de ello fue el resultado de un auspicioso llamado proveniente de México como uno de los nombres que estaban siendo sondeados para ser parte del especial de Netflix de humor, el que hace unas semanas confirmó a Fabrizio Copano, Natalia Valdebenito y Jani Dueñas como protagonistas. “Fueron a ver mi show y yo los veía gratamente sorprendidos. Pero no me llamaron”, cuenta.

Pero como parte de la definición inicial, Avello no se desanimó y le dio un giro a su rutina. Se asoció al dibujante César “Gatón” Mejías y animó los audios. “Partí de nuevo. Con un nombre nuevo. Ya llevamos un mes y siete u ocho capítulos. Ése es mi especial de comedia”, cuenta. Las rutinas están en YouTube bajo el nombre de Watermelon.

Además, este sábado 2 de septiembre en Teatro Nescafé de Las Artes se reunirá sobre el escenario con Pedro Ruminot, un viejo amigo con el que reeditará una dupla que ya es de culto, la que dio vida al podcast “Tierra 2”. “Socios” se llama este nuevo montaje de comedia stand up el que contará con tres partes. La primera a cargo de Ruminot, la segunda protagonizada por él y un pequeño número los dos. “Su esencia es que el que está en el escenario habla de cosas y su vida. Habla de sus experiencias”, adelanta.