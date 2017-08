"Game of thrones": La escena eliminada que fue crucial en el último capítulo

El final de temporada de "Game of thrones" tuvo de todo. (Atención alerta de spoiler). El público disfrutó con los reencuentros, los engaños, las peleas y también con las muertes. Precisamente una de las muertes que marcó el séptimo episodio fue la de Peter Baelysh.

Éste durante toda la temporada conspiró para tomar el poder de Winterfell al intentar persuadir a Sansa Stark para que se ponga en contra de su hermana Arya. Pero finalmente "El meñique" no contó con que Bran le iba a contar todo a su hermana mayor, una escena que no se vio en el episodio pero que sí fue grabada según confesó el actor Isaac Hempstead-Wright en conversación con el portal IGN,

"Hubo una disputa entre Sansa y Arya realmente. Pero no era incumbencia de Bran hasta que Sansa pensó "por qué no compruebo esto con el mejor del universo" y Bran le contó lo que hizo "Meñique", reveló

Hempstead-Wright también reveló que su personaje también sabía que se aprovecharían de él. "Bran tiene una idea real de los destinos. Creo que estaba esperando que su hermana llegara para comentarle la situación", dijo y agregó que, a pesar de todo, el "Cuervo de tres ojos" tampoco hubiese dejado que Arya matara a Sansa.

Por otra parte el actor no sabe en qué parte de la temporada hubiera calzado mejor aquella escena."Iba a estar en el final, no lo sé realmente. No tengo idea donde iba a estar la escena. Creo que pudo haber encajado en el último episodio".

Publimetro Chile "Game of Thrones": Estos personajes tuvieron un romance y ahora no se dirigen la palabra en los sets de rodaje Los actores no se pueden ver e incluso evitan grabar juntos

Publimetro Chile ¡Atención viudos! HBO estrenó miniserie documental de "Game of thrones" "The game revealed" está disponible en Youtube y muestra el making off de los episodios de la séptima temporada