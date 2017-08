“Entonces no uso mini para que no me violen”: La respuesta de Marcela Vacarezza a mujer que la criticó en Twitter

Hace unos días Marcela Vacarezza y su esposo Rafael Araneda fueron víctimas de un violento portonazo cuando llegaban a su casa. Afortunadamente no hubo heridos y los antisociales se llevaron el automóvil del animador , quien se mostró muy afectado y aseguró que haría todas la diligencias para dar con los responsables.

Vacarezza ha ido informando a sus seguidores mediante Twitter de la situación y también ha comentado con fuerza y criticado a las autoridades. Así fue como emplazó al fiscal nacional Jorge Abbott, tras su desafortunado comentario a los empresarios por lo ocurrido en San José de Mariquina, diciendo que "para el fiscal Abbott soy en parte culpable del robo con intimidación del domingo. Pero le puedo decir que esté feliz porque redoblé la seguridad”.

Para el fiscal Abbott soy en parte culpable del robo con intimidación del dgo. Pero le pdo decir que esté feliz porque redoblé la seguridad — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 29, 2017

Ante esto, una usuaria de la red social le contestó a la ex animadora y le reprochó el lujoso auto que les robaron en el portonazo del pasado 20 de agosto. "Si yo no quiero que me roben no aliento a los delincuentes paseándome en un auto caro que pocos tienen en un país tan desigual”, dijo.

Si yo no quiero que me roben no aliento a los delincuentes paseandome en un auto caro que pocos tienen en un pais tan desigual. — clarita solanich (@clasoso) August 29, 2017

Comentario que molestó a Marcela y no dudó en responder con ironía e inteligencia. “Entonces no uso mini para que no me violen”, dijo y Twitter no dudó en replicarla.