¡Don Omar se retira! El adiós del señor de la noche

El intérprete de “Ella no sigue modas" anunció que dará inicio a su gira “Forever King…The Last Tour” en su tierra natal, Puerto Rico, con una serie de concierto el 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Además, como una forma de empalizar con sus coterráneos por la crisis que se vive allí, ofrecería tickets a 99 centavos (unos $620 chilenos) mientras duren el sábado 9 de septiembre. El único requisito es que sean dos por persona.

"Será una gran oportunidad para darle gracias a todos en mi isla, para devolver por gracia lo que por gracia recibí”, aseguró en el comunicado en su página oficial de Facebook.

Don Omar se ha presnetado tres veces en el Festival de Viña del Mar, primero el 2007, luego el 2010 y finalmente el 2016. Ha vendido más de 15 millones de álbumes alrededor del mundo, nominado a más de 200 premios, entre ellos Latin Grammys, Billboard y MTV. El año 2013 estuvo nominado a 18 premios Latin Billboards de los cuales ganó 10. Con su primera producción "The Last Don" (2003), logró vender 411 mil copias según Billboard y, con esto, 4 veces el disco de platino por la Recording industry Association of America.