El llamado telefónico que causó una eufórica risotada de José Miguel Viñuela

José Miguel Viñuela tiene algo que lo diferencia de los otros rostros de televisión: una hilarante risa. Esa fue la que soltó cuando recibió un llamado de una auditora en el programa "Vente pa" acá" de Radio Candela, espacio que conduce el ex "Mekano".

En la llamada una mujer de Copiapó dijo llamarse María Hoyo, nombre que ya le causó gracia a Viñuela. Pero la radioescucha tenía otra sorpresa. "Mejor ni te digo el otro apellido porque te vai (SIC) a reír", afirmó la mujer mientras que el ex "Mucho Gusto" la incitó a decir el nombre completo: Hoyo Rojo.

Al escuchar las dos palabras Viñuela no pudo contener su particular risa. "Que momento nos has regalado María", agradeció el conductor del espacio radial y le comentó a María Hoyo que lo mejor que una persona puede hacer es reírse de sí misma.