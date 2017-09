Ex integrantes de

Desde la clínica Indisa informaron que Julia Fernández e Ignacio Lastra se someterán a una cirugía tras el grave accidente que sufrieron la noche del jueves donde el auto en el que iban se incendió.

Leonardo Ristori médico en la unidad de emergencias del recinto hospitalario afirmó que Julia Fernández tiene quemaduras menores de un 10% en una parte de la mano y rodilla mientras que la lesión mayor fue una fractura de clavícula y por eso deberá ser operada. Por otra parte la situación del modelo Ignacio Lastra es más delicada. "corresponde a lo que se describe a un gran quemado, tiene una unjuria respiratoria por el aire caliente que respira, esto produce edema y complica el curso del intercambio gaseoso".

Frente a esta situación Lastra deberá ser sometido a una cirugía donde le retirarán parte del tejido quemado. "Tiene un largo devenir de complicaciones. Está en riesgo vital". afirmó Ristori y confirmó que en los próximos días pueden aparecer nuevas complicaciones que se deberán enfrentar.

El especialista adelanto que no se entregarán nuevos antecedentes en las próximas 24 horas y que Julia Fernández está consciente. "Ella no ha contado nada y eso trasciende al tema policial". Por último Ristoria también informó que los familiares de Lastra están en el recinto mientras que los de la joven no porque es de Brasil.