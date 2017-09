Julia Fernández tras el accidente que tiene con riesgo vital a su pareja:

Tras el fuerte accidente que protagonizaron los ex chicos reality Julia Fernández e Ignacio Lastra, que dejarona este último con un 80 por ciento de su cuerpo quemado, no se han hecho esperar las reacciones del público y sus compañeros ex "doble tentación". Silvina Varas, ex pareja de Lastra compartió un sincero mensaje en redes sociales pidiendo "Dios protégelos", en tanto el español Pascual Fernández pidió mandar "buenas vibras", además de subir una foto en la que aparecían Bruno Zaretti, Paula Bolatti, Abraham García y Álex Consejo en la clínica.

Sin embargo, en las últimas horas Mega habló en exclusiva con la brasileña, quien se encuentra estable y con una fractura en la clavícula.

"Gracias a Dios yo me siento bien, yo estoy mucho mejor que Nacho. No me acuerdo cómo pasó todo, fue muy rápido. Recuerdo que estaba dando vueltas y las llamas fueron a mi rostro. Quiero decir que Ignacio es un héroe, fue él que me salvó y me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien", relató al sitio del Grupo Bethia.

Además, recalcó los daños que le provocaron el accidente. "Yo tengo quemaduras en las rodillas, son muy pocas, y una quemadura en la mano que se me pasará muy pronto. Lo que más me complica es una fractura en la clavícula, me tengo que hacer una cirugía", aseguró.