¡Era mentira! María Hoyo Rojo no se llamaba así y sólo quería escuchar la risa de Viñuela

Este miércoles recién pasado José Miguel Viñuela se volvió en el protagonista de un divertido video viral luego que una auditora llamara a su programa "Vente pa\’ca" y lo hiciera reír a carcajadas. Ahí, una mujer de Copiapó dijo llamarse María Hoyo, nombre que ya le causó gracia a Viñuela. Pero la radioescucha tenía otra sorpresa. "Mejor ni te digo el otro apellido porque te vai (SIC) a reír", afirmó la mujer mientras que el ex "Mucho Gusto" la incitó a decir el nombre completo: Hoyo Rojo.

Viñuela no pudo contener la risa y de inmediato se convirtió en uno de los videos más vistos del día. Sin embargo, este divertido momento escondía una gran mentira. En conversación con Soycopiapo.cl, la persona detrás de la broma reconoció que ese no era su nombre real, que se llama Joycelinne y reside en el sector de las Colonias Extranjeras en Copiapó, no en los Minerales como señaló en el llamado a Radio Candela.

"Llamé y dije para que voy a dar mi nombre, así que me puse María y todo se me fue ocurriendo en el momento. Yo quería escuchar su risa en vivo", dijo, agregando que sufre de depresión y que ese día, un poco triste, decidió llamar para que el conductor le subiera el ánimo.

"Fue algo que a mí me nació. Nunca pensé que se iba a hacer viral", señaló la copiapina.

