Así luce la Cicciolina a sus 65 años

#Cicciolina #ilonastaller #stallerilona #dal mio album delle fotoricordi#instagood #ihappysea #hair #instagram #instagood #lovemylife #serate #discoteca #likeforfollow #followforfollow #follow4follow #

A post shared by Cicciolina Ilona Staller (@cicciolina_official) on Jul 23, 2017 at 6:24am PDT