Gala y Mauricio Isla confirman que esperan a su primer hijo

Hace un tiempo Gala Caldirola tomó sus maletas y emprendió rumbo a Europa para acompañar a su pareja, el futbolista Mauricio Isla, dejando, entre otras cosas, su trabajo en "Así somos" de La Red.

La modelo que se postuló a Reina del Festival de Viña 2017 se la jugo del todo por el amor del seleccionado nacional y hace algunas horas confirmaron mediante Instagram una gran noticia: serán padres.

"Hace unos meses tome una decisión muy importante… Decidí seguir a mi corazón e irme al lado de la persona que amo",comienza el mensaje publicado en la red social y donde se puede ver a la feliz pareja, con Isla besándole el estómago.

"Hoy queremos contaros que al poco tiempo supimos que había sido la mejor decisión tomada con el corazón y con el instinto , por que estaba embarazada!!", prosigue, argumentando que "no solo me doy cuenta de que realmente tu serás el amor de mi vida, si no que ahora también sé que a tu lado voy a vivir la experiencia más bonita, de dar una vida, de ser mamá".