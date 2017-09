"Game of Thrones": "Sansa" responde a fan que defendía a "Littlefinger"

Publimetro Chile "Game of Thrones": Estos personajes tuvieron un romance y ahora no se dirigen la palabra en los sets de rodaje Los actores no se pueden ver e incluso evitan grabar juntos

Lo sabemos, hoy es el primer domingo sin "Game of Thrones" luego del fin de la séptima temporada y las ganas de ver un nuevo capítulo son inevitables. Por eso las noticias de la serie no descansan y sus protagonistas parecen estar muy adentrados en la historia.

Así lo demostró la actriz Sophie Turner a gravés de Twitter, donde respondió fervientemente a un fanático que le reprochaba la muerte de "Littlefinger" a manos de Arya, pese a que la escena fue de las más celebradas por los seguidores en el último capítulo. “‘Meñique’ ha muerto. Los fans de Game of Thrones ahora mismo…”, indica un usuario de Twitter.

“Él quería justicia social… Nunca le hizo daño a Sansa”, expresó un fanático en la red social de los 140 caracteres. “Nah, solo de buena gana la vendió a los Bolton… Quién mató a su familia… Terminó torturándola… Pero está bien… No le hizo daño”, respondió Sophie Turner.

Nah.. just willingly sold her to the Boltons…. Who killed her family… who ended up torturing her…. but ur right.. no harm done 👍 — Sophie Turner (@SophieT) August 29, 2017

Pero eso no bastó ya que el usuario de Twitter siguió defendiendo al personaje de Game of Thrones:

“Recordatorio: Petyr Baelish devolvió Invernalia a los Stark. Mató a Joffrey. Salvó Sansa y Jon. Ganó la Batalla de los bastardos”. “Porque Sansa se lo pidió (y estuvo de acuerdo porque él la amaba)… Él se lo debía… Por venderla a los Bolton … ¿Necesitas que te diga más?”, señaló la actriz que interpreta a Sansa Stark.