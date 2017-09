Ignacio Lastra presenta estable evolución y comienza a recibir injertos de piel de cadáver

Un nuevo informe médico se dio a conocer sobre el accidente de Ignacio Lastra. El médico de la Clínica Indisa Sebastián Ugarte salió a explicar el estado del paciente quien el jueves pasado terminó con un 90% del cuerpo quemado producto de un accidente automovilístico.

"Continúa grave en riesgo vital , pero la verdad es que su evolución en los primeros días ha sido bastante estable, todavía está en ventilación mecánica, aunque con menos sedación. Ya está reactivo, está ventilando solo, el ventilador lo sigue a él, entiende lo que se le habla", afirmó el especialista.

Sebastián Ugarte contó que el ex "Doble Tentación" fue llevado ayer a pabellón. "Se comenzó a injertar parte de su cuerpo con piel de cadáver, de esta manera se empieza a reducir la superficie expuesta" afirmó y agregó que Lastra todavía es un caso de extrema gravedad, pero en las primeras horas el diagnóstico ha presentado buenas respuestas.

Otra de las buenas noticias fue que el accidentado no sufrió otro tipo de lesión aparte de las quemaduras. "No hay fracturas óseas ni lesiones de órganos internos. No puedo afirmar si es producto de su contextura física o las condiciones del accidente", sostuvo el médico.

Sobre el proceso de recuperación Ugarte expuso que lo primero es reducir el riesgo de muerte, luego es tratar de cubrir la zona quemada y después viene el período de rehabilitación para que puedan integrarse a una vida más o menos normal. "Falta tiempo para ver qué tipos de secuelas pueden ocurrir".

Por otra parte también habló sobre el riesgo que corre el modelo. "De todas las estadísticas en los mejores centros planetarios tú ves que la sobrevida es muy pequeña. Sin embargo eso no da justificación para no hacer el tratamiento".

El médico también habló sobre la donación de piel, proceso a que se someterá el ex chico reality. "Aparte de donar órganos existe la posibilidad de rescatar tejidos, puede ser piel, válvulas, tendones o huesos. La primera etapa es la donación de cadáveres. Los tejidos pasan por una serie de requisitos, pasan por rayos gama, se eliminan células. En Chile existen pequeños bancos en algunos hospitales, pero todavía falta un desarrollo para que en un futuro tengamos bancos de tejidos. en estos momentos eso no es práctico y se utiliza la donación de cadáver".