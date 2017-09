Julia Fernández aparece en una foto con cabestrillo tras el grave accidente

Julia Fernandez apareció en la primera imagen tras el grave accidente que sufrió la noche del jueves. En el choque automovilístico su ex pareja Ignacio Lastra sacó la peor parte al terminar con cerca del 90% del cuerpo quemado. El daño físico que tiene la modelo brasileña es menor, solo terminó con menos del 10% de quemaduras en la mano y rodilla además de una fractura de clavícula.

La imagen fue publicada por el ex Axé Bahía Bruno Zaretti quien aparece junto a la modelo brasileña y un amigo en común. En la fotografía Fernandez se ve con ropa de paciente hospitalario y un cabestrillo mientras que el bailador escribió "Mejorando". Por otra parte la modelo compartió un video donde Zaretti le regala una lonchera con açai, un fruto típico de Brasil.

La ex chica reality confesó que no terminó con quemaduras gracias a que Ignacio Lastra fue quien la ayudó a salir del automóvil tras el choque. Según el último informe médico, el también ex "Doble Tentación" sigue en el estado de extrema gravedad y comenzará a recibir injertos de piel de cadáver.