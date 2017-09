Los descargos de Antonella Ríos por las críticas a su nueva imagen

Desde hace un tiempo que los usuarios de Instagram, le preguntaban a la animadora Antonella Ríos si se había hecho algo en los labios. “Te hiciste algo en tu boca? Labios?? Te ves extraña”, “Estupenda, pero demasiado arreglín…no lo necesitas, natural te ves 100 veces mejor”, “Se nota mucho que se hizo algo en la cara” son algunos de los comentarios que viene recibiendo en su cuenta desde principios de agosto.

Fue tanta la insistencia y juicio a sus decisiones que subió a sus historias de Instagra, un meme que decía “Weá mía lo que hago con mi cara”, y posteriormente una foto de su cuerpo en ropa interior con el mensaje “Si me saco fotos así es porque me caigo bien, me gusto y me da la gana! Amarse es el asunto y trabajar por todos los medios para lograrlo…siempre me he querido y tú, te quieres? Buena semana”, para luego subir otra imagen declarando “Todos juzgan al del lado y opinan sin saber el proceso, o lo que está viviendo la otra persona, seamos más empáticos”, concluyó.

