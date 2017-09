Es oficial: Netflix sacó How I Met Your Mother (y otras series)

En abril fue publicado un amenazante comunicado que informaba que ocho series saldrían de la plataforma el 1 de julio. Llegó la fecha y todo seguía igual, por lo que algunos fans creyeron que era una falsa alarma, pero ayer se convirtió en realidad.

Salieron de Netflix todas las temporadas de How I Met Your Mother, Sons of Anarchy y Glee, Homeland (temporadas 1 a la 5), American Horror Story (temporadas 1 a la 4), Bones (temporadas 1 a la 10), Prision Break (temporadas 1 a la 4), 24 (temporadas 1 a la 8) y Modern Family (temporadas 1 a la 6).

En los casos de How I Met Your Mother, Glee y Homeland, la salida se debe a que Netflix perdió los derechos de transmisión.