El thriller y la cocina marcan el regreso de Antonia Santa María a las teleseries

Fue en 2015 cuando Antonia Santa María grabó su última teleserie, “La Chúcara”. Finalizada la comedia de TVN la actriz entró en un receso televisivo porque quedó embarazada, pero tras el nacimiento de su hija regresó a la pantalla chica con otro rol protagónico y en un género que no había explorado: el thriller.

“Pensé que iba a estar más nerviosa, pero es como la bicicleta”, dice Santa María sobre su regreso y confiesa sentirse contenta por estar en el elenco junto a actores de la talla como Francisco Reyes y Amparo Noguera en la nueva apuesta nocturna de TVN. “¿Dime quién fue?” se llama la teleserie donde la actriz encarna a Laura, una ayudante de cocina que regresa a un hotel tras 20 años para averiguar quién asesinó a su madre. “ No es mala o no sabemos si terminará siéndolo. Pero el personaje me tiene super atraída. Ella es una observadora. Está investigando como completa su historia y queriendo saber verdades. Además está en la misma edad en que su mamá murió” afirma Santa María quien destaca lo novedoso de la historia.

“Está lleno de intriga, misterio y pistas. Es como una mezcla de las novelas de Agatha Christie”.

Antonia Santa María tampoco desconoce el apego que tiene el thriller en la audiencia nacional. Teleseries como “¿Dónde está Elisa”, “Alguien te mira” y “Amanda” tocaron la misma tecla y se convirtieron en un fenómeno televisivo. Pero la actriz cree que el género no solo es bien recibido en el medio local. “Es súper transversal, siempre funciona, si haces zapping enganchas. Por otra parte cuenta que para preparar el personaje disfrutó al ver programas de cocina como “Chef`s Table” y de visitar hoteles. “Hubiera estudiado cocina sino hubiera sido actriz. Me gusta mucho entiendo el universo. Igual aprendí cosas cosas más técnicas como cortar con el cuchillo, yo soy al más al lote. Cocino bien pero no es tan técnico”, cuenta.

“La Chúcara” también marca un punto de inflexión en el área dramática de TVN. La apuesta de las 15 horas fue la última teleserie nacional con que “El canal de todos” lideró en su horario. Tras eso vinieron producciones como “La Poseída” o “Un diablo con Ángel” que bien evaluadas en cuanto a producción, pero que no contaron con el respaldo del rating. La actriz no desconoce la situación del canal, pero tampoco sabe la raíz del problema. “Si lo supiera no lo tendríamos. Lo que si me importa es estar en un canal que ha sido perseverante y no ha bajado la cortina. No hacer por hacer pero eso es clave en el fondo la audiencia verá”, sostiene”

Desde que terminó las grabaciones en 2015 la actriz tampoco dejó de lado el oficio, siguió ligada al teatro donde participó en la obra “Happy End” el año pasado y ahora se alista para el estreno de “Tío Vania”, obra de Antón Chéjov que se exhibirá a partir del 29 de septiembre en el Centro Cultural CorpArtes. “Vengo con todo, pero lo más importante es que sigo súper dedicada a la maternidad y ha sido hermoso”, sentencia