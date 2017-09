Ignacio Lastra: Clínica Indisa confirma que foto filtrada corresponde a ex chico reality

El accidente que sufrió Ignacio Lastra no solo ha acaparado la atención pública por el estado de salud del chico reality. En Twitter comenzó a circular una imagen donde el ex "Doble Tentación" aparece postrado en una camilla sin ropa y con las quemaduras que sufrió la noche del jueves. La gente criticó el hecho, pero tampoco se confirmó si la person de la foto era Lastra o no.

Publimetro Chile

Molestia en Twitter por la supuesta foto de Ignacio Lastra en la clínica

Pero desde la Clínica Indisa emitieron un comunicado donde afirmaron que Ignacio Lastra es la persona de la foto. "La clínica dio inicio a una investigación y a todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar a los responsables.