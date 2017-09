El historial de polémicas desatadas tras el accidente de Ignacio Lastra

El accidente de Ignacio Lastra no pasó desapercibido para la opinión pública. El choque ocurrido el jueves pasado, donde el modelo terminó con entre el 85 y 90% del cuerpo quemado, acaparó la atención de los medios de farándula como también los comentarios en las redes sociales. Pero no todo ha sido preocupación y mensajes de apoyo para el ex chico reality, también se generaron polémicas por fotografías filtradas y la declaración de una ex pareja respecto al incidente.

En las redes sociales comenzó a circular una fotografía de un paciente postrado en una camilla, sin ropa y con el cuerpo quemado. Los usuarios criticaron el hecho y lo calificaron como morboso, pero tampoco estaba la certeza de que la imagen correspondía al ex participante de "Doble Tentación". La situación fue aclarada por la Clínica Indisa que, mediante un comunicado, confirmó que Ignacio Lastra fue el fotografiado además de condenar los hechos realizados por personas sin principios éticos que vulneraron la privacidad del paciente.

"De manera inmediata la dirección Médica de la clínica dio inicio a una investigación y a todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar a los culpables", expuso el recinto hospitalario en parte de la declaración que se publicó por Facebook.

Por otra parte Lisandra Silva, quien fue ex pareja de Lastra en "Doble Tentación" fue invitada a un show transformista el sábado pasado en el sur. Pero arriba del escenario la modelo dijo: "El que me caga (SIC) se quema". Los dichos también se ganaron el repudio de la gente en Twitter donde la acusaron de irresponsable mientras que Silva argumentó que ella solo repitió lo que le dijeron al oído.

Durante la transmisión de Intrusos de La Red, Ania Almonacid, mánager de la cubana, la defendió y pidió no mostrar un video donde la ganadora del reality pedía disculpas. Según contó Lisandra Silva pidió que todas las publicaciones antes tenían que ser visadas por la representante.

Silva no fue la única ex pareja de Ignacio Lastra que fue criticada. En el accidente también salió afectada la brasileña Julia Fernández quien terminó solo con 10% de quemaduras en la mano y rodilla junto a una fractura de clavícula. Pero la chica reality también suscitó una polémica al aparecer en una imagen sonriente y realizando el gesto "paz y amor".

La foto provocó críticas en las redes sociales donde los usuarios repudiaron el actuar de la modelo mientras Lastra está en un estado de extrema gravedad. Bruno Zarietti, amigo de Fernández fue quien publicó la fotografía y también se molestó con las personas que comentaron contra su compatriota y las calificó de "mala leche". "Si subimos una foto de Julia, es porque estamos felices porque por primera vez se paró de la cama, estamos felices porque tenemos buenas noticias de Nacho. No sean mierda (SIC) y juzguen la situación por una simples foto. Ella está aún en cuidados en el hospital", fue parte del texto que redactó el ex Axé Bahía.