René O’Ryan padece de un nuevo cáncer

El ex capitán de fragata y buzo táctico de la Armada de 52 años fue diagnosticado en diciembre del año pasado de un cáncer gastroesofágico con metástasis en los ganglios en etapa final. En esa oportunidad, cuando llegó el momento de tomar decisiones, René fue firme en una: no se iba a sacarse ningún órgano del cuerpo. “Me entrené toda la vida como buzo táctico, este es el momento de ver de lo que estoy hecho, solo necesito que la gente que está conmigo esté con la energía positiva y optimismo”, aseguró.

Con 5 sesiones de quimioterapia y más de 20 radioterapia logró combatir ese cáncer, pero ahora le diagnosticaron un cáncer al hígado, uno que, según la medicina tradicional, no tiene cura y sólo puede contenerse con quimioterapia. En junio, al ex instructor de Pelotón le dieron entre 8 y 14 meses de vida.

Se mantuvo muy entero durante todo el programa, pero se emocionó cuando quiso agradecerle a su mujer, por ser tan power y mantenerse firme a su lado.

Durante la entrevista, René O’Ryan hizo énfasis en su alimentación para mantenerse bien, basada en una dieta orgánica, sin azúcar refinada ni carnes. Lo que sí consume es “todo lo verde y orgánico, pescados, mariscos, salmón orgánico, legumbre crudas terminadas y semillas”. Aseguró que con esta alimentación recuperó todos los músculos que tenía antes de las quimioterapias sin la necesidad de entrenar.

“Quiero luchar y crear conciencia de la alimentación en otros, hay gente que por miedo no lo hace, y confía que lo van a salvar con la medicina tradicional. Uno no tiene que bajar los brazos, no tienes que dejarle la responsabilidad al medico y decirle “sáneme”, también hay que hacer algo porque todo esta en ti”, remató.

