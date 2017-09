¡Confirmado! Daniela Castro y Pascual Fernández están juntos

Ante la presión del panel del matinal "Mucho Gusto", a Daniela Castro no le quedó de otra más que asumir la incipiente relación que tiene con Pascual Fernández, después de las coquetas publicaciones que cada uno hizo en sus Stories de Instagram.

Al ser interrogada por sus compañeros, dijo "yo solamente quiero decir que estoy muy contenta porque ayer cociné", dijo la ganadora de "MasterChef Chile", tratando de hacerle elq uite a la pregunta.

Pero la insistencia de José Antonio Neme trajeron frutos y Daniela contó más: "Nos estamos conociendo, lo pasamos muy bien, y estoy contenta. No quiero abrir más detalles, porque las personas que me importan, las cuido", cerró Castro.

El conductor de "Ahora Noticias" aportó más detalles de la reciente relación: "yo le dije '¿por qué te comienzas a comprometer con alguien tan luego si tú, hace muy luego, terminaste una relación larga, con final complejo'. y ella me dice 'en realidad no sé estar sola, o sea, no me gusta estar sola"".

"Yo soy de las personas que les gusta estar en pareja. Y no tiene nada de malo decir que me gusta estar en pareja. Yo soy súper leal. Súper polola. Y siempre que digo 'no quiero estar con alguien', aparece alguien", remató Daniela.