Los documentales se toman el horario prime

Luego del éxito que tuvo la conmemoración de la muerte de Diana Spencer en TVN y Canal 13, este último va a repetir la técnica de los documentales.

El primero es 102 Minutes that changed America ("Ciento dos minutos que cambiaron América”), un documental ganador de cuatro premios Emmy que muestra los videos y testimonios de los testigos de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001. El documental atrajo aproximadamente a 5,2 millones de espectadores Estados Unidos.

El segundo documental a transmitir es The plane that hit the Pentagon ("El avión que golpeó al Pentágono"). En los últimos 16 años hemos hemos visto una y otra vez el ataque a las Torres Gemelas, pero pocas veces se transmite lo que pasó en el Pentágono ese mismo día. Fueron 184 personas las perdieron la vida en ese ataque.

¿A qué se debe esta apuesta en horario prime? María de los Ángeles Ortiz, subdirectora de programación de Canal 13, asegura que la estación están apostando a una mayor cantidad de horas de programación cultural en pantalla y que el horario prime de viernes es un espacio de alta valoración por tratarse de un momento de visionado familiar y en el que se puede generar un diálogo al interior de los hogares a raíz de lo que muestran en pantalla.

Desde la misma estación evalúan la opción de hace documentales propios, ya que es un género un poco olvidado en la TV abierta y ahora, con el éxito de lo que han mostrado, es una excelente oportunidad para explorarlo.

El documental de la BBC “Diana: In Her Own Words” transmitido por TVN y que promedió 9,6 puntos de rating los dos días que fue programado y los dos que mostró Canal 13 (“Diana, siete días que sacudieron al mundo” de la BBC y Lady Di, sus últimas palabras” de NatGeo) promediaron 11,5 puntos el día 18 de agosto; 11,3 el 25 de agosto; y 8,1 el 1 de septiembre.