Hermana de Mayte Rodríguez: “No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser la polola, aunque sea en broma”

María Jesús Sothers a sus 17 años tiene las cosas claras. En las próximas semanas debuta como actriz en la nueva teleserie vespertina “Wena profe” de Televisión Nacional, siguiendo los pasos de su madre Carolina Arregui y su hermana Mayte Rodríguez. Ahí personificará a Emilia, un personaje secundario en la historia, pero que tiene cercanía con Florencia, a quien dará vida Belén Soto. “Fuera del colegio tengo un perfil de ‘carretera’, pero cuando estoy en él soy más bajo perfil”, adelanta en conversación con Publimetro respecto a su papel.

Entusiasmada con la actuación pretende tomar clases y talleres en los próximos días para poder seguir avanzando. “No sé si nací con el talento de la actuación, pero me gusta y estoy aprendiendo cada vez más, sobre todo de grandes actores como Mane Sweet, Marcelo Alonso y mi mamá”, asegura, agregando que de todas maneras "en la universidad quiero estudiar traductor interprete en inglés y si no funciona este tema de la actuación me gustaría estudiar derecho”.

Hoy. Primera escena con mi hija , mas pequeña. El inicio de mucha ilusión. Gracias a todas las personas que han hecho posible esta oportunidad. @jesusothers_ ♥️😍🙏🏼 A post shared by Carolina Arregui (@carito_arregui) on Jul 27, 2017 at 5:25pm PDT



“Wena profe” se lanzó ayer para los medios de prensa y el mundo del empresariado. Una jornada que contó con la presencia de artistas como Gepe, la interpretación de los jóvenes actores que también componen la banda musical de la teleserie y la presentación del elenco. Todo esto bajo la conducción de Carolina Arregui y Cristián Sánchez, con quien la actriz aprovechó de bromear con el apellido.

“Les presento a Sánchez, pero no ese que ustedes piensan”, dijo al inicio de la actividad, donde también se le vio “chocha” por su hija menor. María Jesús también está feliz de trabajar con su madre, dice que encuentra “entretenido seguir la tradición familiar” y que es “bacán, porque conoces otra faceta de ella, otra cosa es conocerla en la casa y es distinto a ver como trabaja, la relación con los compañeros, es mucho más profesional y me gusta”

Arregui tras bajar del escenario no quiso referirse a la relación de Alexis Sánchez y su hija Mayte Rodríguez, pero sí lo hizo María Jesús, quien incluso comentó el evento en Facebook llamado “Marcha para que Alexis termine con Mayte y vuelva a su nivel” y que causó revuelo en redes sociales en los últimos días.

Los hermanos son nuestros mejores compañeros de viaje.. feliz vuelta al sol manita. Viaje eterno juntas. Te amo ❤️ #tudulzuralomaslindo @jesusothers_ A post shared by Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) on Jul 31, 2017 at 7:02pm PDT

“Yo creo que todo tiene que partir de la educación de los niños, al final a todos los niños los educan con que los hombres, entre comillas, son superiores y obviamente ahora ha cambiado mucho”, comienza Sothers haciendo una lectura más general y social del tema. “Pero no le pueden atribuir la culpa a una persona por ser mujer, por ser la polola, aunque sea en broma, porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado, no le encuentro sentido”, sentencia