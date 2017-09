Foo Fighters: “Vamos a ir a Chile”

Cerca de 19 meses alcanzaron a estar en pausa los Foo Fighters. Un descanso que tuvo hasta rumores de una posible separación, los que, finalmente, resultaron ser parte de una humorada para sus fanáticos. “Siendo honesto, no fue realmente una pausa. Pasaron como seis meses para que Dave (Grohl) empezara a escribir canciones para el nuevo disco”, cuenta el baterista Taylor Hawkins a Publimetro.

Es que pese a que la banda reparte los ingresos de sus publicaciones de manera equitativa, está claro quién es el dueño del show. Es por esto que Hawkins asegura que “todo depende de lo que sienta Dave”. “Él es el líder. Si dice que quiere hacer algo distinto, tendremos que tomarnos un tiempo más largo.

Pero no ha pasado que no quiera estar con los Foo Fighters. Se ve que está disfrutando la banda, incluso más que cuando eramos más jóvenes”, agrega dejando en claro que el grupo es una familia y que están lejos de un abrupto final. “A lo mejor yo puedo ser despedido”, dice riendo.

Prueba de ello es “Concrete and gold”, el noveno disco de la banda que será lanzado el 15 de septiembre. Un álbum que ha llamado la atención por la decisión de contar con el productor Greg Kurstin, quien co-escribió la canción “Hello” y produjo el disco “25” de Adele y ha trabajado con Sia. “Creo que este trabajo encaja muy bien en nuestro catálogo”, adelanta Hawkins.

¿Hay algún concepto en este disco?

No creo que haya un concepto. Si creo que, de cierta manera, hay una idea detrás. No es “Sonic highways”, pero creo que hay un concepto que corre por dentro. Aún no lo conversamos.

¿Qué le dio Greg Kurstin a Foo Fighters?

Al ser un productor de música pop, eso no quiere decir que este sea un disco más pop. Este trabajo no lo es. Él fue muy importante en darle forma a las armonías del álbum. Creo que fue un paso lógico y en la dirección correcta.

Muerte de Chris Cornell

Taylor Hawkins es el más joven de los integrantes de Foo Fighters y es fácil reconocerlo como el más inquieto después de Dave Grohl. Esa energía se hace patente a través del teléfono y el tono alegre, cordial y distendido que tiene al compartir sus recuerdos de Chile. “Me fascina la comida, las personas y siempre lo he pasado muy bien”, dice para luego asegurar que los Foo Fighters volverán a pisar suelo nacional el próximo año. “No estoy completamente seguro si vamos solos o no, pero vamos a ir”, afirma.

Pero la conversación cambió y una serie de silencios e inhalaciones profundas se toman el diálogo tras escuchar dos palabras: Chris Cornell.

“¿Sabes? Yo… Yo no he podido superar su muerte. Es una tragedia, una maldita tragedia. No éramos cercanos pero lo conocía y nos mandábamos mensajes. Él era muy generoso cuando me escribía sobre la música que yo estaba haciendo”, cuenta Hawkins.

”Conozco a sus compañeros de banda y están todos destrozados. Estoy devastado. Me siento mal al decirlo porque si yo estoy así, no puedo imaginar cómo estarán Matt (Cameron) o su esposa y sus hijos, todos a su alrededor… No lo sé, no lo sé… Esto apesta, jodidamente apesta”, sentencia.