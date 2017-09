Ignacio Lastra presenta favorable evolución y respira solo

Hace más de una semana los ex chicos reality Ignacio Lastra y Julia Fernández sufrieron un grave accidente automovilístico. Tras la colisión el auto se incendió donde el joven de 27 años sacó la peor parte: terminó con entre el 85 y 90% del cuerpo quemado mientras que la brasileña sufrió una fractura de clavícula y quemaduras en la mano y rodilla. Pero con el correr de los días la evolución del ex "Doble Tentación" ha sido favorable. Sebastián Ugarte, el médico tratante lo informó en un nuevo informé médico desde la Clínica Indisa.

"Está consciente. Está despierto y está orientado. Ha sido informado de su situación, no habla porque todavía está conectado al ventilador mecánico, pero respira por si mismo".

Por otra parte la brasileña iba a ser sometida a una operación por la fractura. Pero no pudo realizarse porque Fernández presentó un problema respiratorio. El médico también habló sobre el hecho: "Ella presentó un cuadro respitario. Tenía un rinovirus. Probablemente vamos a dejar que el fin de semana se recuperé bien, pero ya está sin fiebre y se siente bien", afirmó.

Durante la semana comenzó a circular en las redes sociales una imagen de un paciente quemado en una camilla. En un principio no estaba la certeza de que la persona fuera Ignacio Lastra. Situación que confirmaron desde la clínica a través de un comunicado y anunciaron un sumario interno dentro del recinto. "Nuestra institución está colaborando tanto con las investigaciones internas como externas. No se han tomado medidas y no se han realizado despidos sin tener toda la evidencia concluida", dijo Ugarte sobre el hecho.

El especialista también contó que ayer en la tarde Lastra se sometió a un nuevo aseo quirúrgico para retirar el tejido muerto producto de las quemaduras. Además informó que se disminuyeron los medicamentos que se le daban al modelo para mantener su presión arterial en rangos normales.