María Jimena Pereyra: "Desde que tengo pareja mujer siempre la he presentado a todo el mundo"

En un entrevista con la revista digital Sarah, la cantante argentina y ex participante de Rojo, Maria Jimena Pereyra, abrió su corazón como pocas veces hemos visto en los medios. No esquivó ninguna pregunta, ni de su paso por "Rojo", su salud ni su orientación sexual.

En la entrevista realizada por Horacio Pinto, María Jimena aseguró que durante años en "Rojo" le pagaron el sueldo mínimo, que cuando pidió aumento de sueldo le ofrecieron 50 mil pesos y ese fue el punto de inflexión para retirarse: "ese mismo día hice un musical y me despedí al aire".

El año pasado no fue fácil para María Jimena Pereyra: tuvo un tumor en el útero, le diagnosticaron lupus y además cáncer al riñón. De este último ya está operada y asgura que hay pocas posibilidades que vuelva a aparecer. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista fue su sinceridad respecto a su orientación sexual. Aquí un extracto de la entrevista:

¿En qué estás hoy?

Grabando un nuevo disco que viene precioso, sale antes de fin de año, vuelvo a la balada fuerte, quiero partir esta etapa de mi vida siendo yo, animándome con cosas nuevas. El single se llama “Ella ya se fue”, tiene mucho carácter, la interpreto con el alma, mucha gente me pedía que me la jugara, y creo que estoy en un momento de mi vida en que, si quiero ser yo, lo demuestro en la canción.

Me dijiste primero “quiero ser yo”, y la canción se llama “ella ya se fue”. Habla de una mujer…

Sí, se trata de una relación de pareja con una mujer.

Tú nunca has hablado de eso…

Nunca me han preguntado, yo nunca lo oculté. Desde que tengo pareja mujer siempre la he presentado a todo el mundo, incluso en parte del período de Rojo. Tampoco la prensa se ha interesado, y me parece fantástico porque siempre he sido reservada, tengo mi vida y nunca me he metido en escándalos ni nada por el estilo. Tengo las cosas claras, y creo que es el momento de decir “si te gusta bien, y si no, me da lo mismo”.

¿Eres lesbiana?

Hoy soy lesbiana, fui hétero hasta los 25, creo que he sido bisexual la mayor parte de mi vida, pero estoy enamoradísima de una mujer. Estoy con planes de ser mamá, estamos iniciando el tratamiento y si todo sale bien vamos a tener un hijo pronto.

¿Cómo va a ser eso, tú vas a engendrar?

No, yo no puedo porque he tenido hartos problemas de salud estos últimos tres años, tuve un tumor en el útero y me lo tuvieron que sacar, y hace un año me detectaron lupus y un cáncer en el riñón, así que tuve un año terrible. Pero hoy estoy bien.

