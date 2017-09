Las sinceras declaraciones de Tonka: "Estoy absolutamente en contra del aborto"

Tonka Tomicic, modelo y una de las animadoras mejor pagadas de la televisión chilena, hoy fue portada de la revista Caras, donde habló de Parived, su conversión al judaísmo por amor y las ganas que tiene de formar familia.

Estrenando un pelo rubio miel, Tomicic habló sobre lo que sintió cuando empezó con Prived: "(…)Te voy a decir algo que nunca he contado: la aventura más emocionante y transformadora —de la que al principio no me percaté, pero que ahora veo con claridad— ocurrió en calle Lyon, camino al auto que había estacionado cerca de Eliodoro Yáñez. Miré al hombre que gentilmente me acompañaría y, sin pensarlo, lo tomé firme del brazo, como si ese gesto fuera cotidiano entre nosotros. Caminamos juntos queriendo que el tiempo no pasara y, de hecho, seguimos hasta el día de hoy más unidos que nunca (…)".

En cuanto s er madre, Tonka dijo: "Las cosas se van dando. Tengo 41, así que hay unos añitos todavía. Ojalá tengamos la suerte y la bendición de ser mamá y de ser papá. Esperamos de corazón tener una oportunidad".

Cuando tocaron el tema de la fe, la animadora dijo "para casarme tuve que convertirme. Me convertí por amor. Pero no me siento de una religión. Me siento conectada a Dios".

Le preguntaron sobre la ley de aborto por las tres causales, a lo que ella respondió: "En lo personal, estoy absolutamente en contra del aborto, pero no soy quién para imponer mi visión a otros. Por eso, estoy de acuerdo en que se haya aprobado la ley en tres causales que le da garantías a una mujer que piensa distinto para decidir en una situación extrema. A su vez, quienes no piensan así tienen la garantía para seguir adelante con su embarazo."

