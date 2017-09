Terremoto en México: las reacciones de músicos y actores tras la catástrofe

Una tragedia azotó a México. Un terremoto grado 8,2 se produjo en las costas del estado de Chiapas donde se han reportado al menos 32 víctimas fatales. El rubro de artistas no fue indiferente al hecho y también comentaron en las redes sociales sobre el suceso.

El mexicano Gael García fue uno de los que escribió en Twitter: "Gracias por reportarse y saber que están bien. Abrazos largos y chingos de cariño desde el otro lado de la placa tectónica", mientras que su colega Diego Luna confirmó que está bien. Las ex "RDB" también escribieron y mandaron fuerza para sus compatriotas.

Por otra parte Mon Laferte, quien reside en México, no estaba en el país al momento del terremoto, pero también expresó sus condolencias con los afectados. El cineasta mexicano Guillermo del Toro tampoco ha sido indiferente al hecho y ha mandado retweets con información sobre la magnitud del suceso.

Gracias por sus mensajes. Todos en mi familia estamos bien tras el sismo /Thank you all for your messages. We are ok after the earthquake.

