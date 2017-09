"It" rompe récords de recaudación en la taquilla norteamericana

Hacer un remake de "It", la historia de terror basada en la obra de Stephen King ha mostrado ser una excelente decisión para el estudio New Line. Para empezar, la cinta dirigida por el argentino Andy Muschietti ha conseguido muy buenas críticas: tiene un 86% de comentarios positivos en el sitio Rotten Tomatoes y, además, se está convirtiendo en un éxito de taquilla.

Porque, en un momento en que Hollywood llora por un flojo resultado durante el verano boreal, "It" está rompiendo varios récords de recaudación durante su primer fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá. Según informa la edición online de la Variety, la cinta de terror debería conseguir 117,2 millones de dólares a pesar de que su calificación -R- deja parte del público fuera, pues implica que los menores de 17 años deben asistir a las salas acompañados de un mayor de edad.

Esta cifra supera con creces el mejor primer fin de semana de septiembre que en 2015 consiguió "Hotel Transylvania 2" con $ 48,5 millones de dólares y el mejor debut de una cinta de terror o supernatural que tuvo "Actividad Paranormal 3" en 2011, con US$ 52,6 millones. Eso sí, no logra superar a la más exitosa apertura de una cinta con calificación R, "Deadpool", que el año pasado recaudó US$ 132.4 million opening.

Otro punto a considerar dentro de este buen resultado de la cinta sobre el terrorífico payaso Pennywise -encarnado por Bill Skarsgård- es el hecho de que en estos días el huracán Irma está atacando partes de los estados de Florida y Georgia, lo que podría disminuir el resultado final de taquilla en alrededor de un 5%.