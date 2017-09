Michelle Rodriguez le baja el perfil a la polémica sobre su posible salida de la franquicia "Rápido y furioso"

Fue a través de Instagram que el 27 de junio Michelle Rodríguez dio pie a la duda de si volverá a participar de una nueva entrega de "Rápido y furioso". Algo que ocurrió porque la actriz escribió "Espero que decidan mostrar un poco de amor a las mujeres de la franquicia en la próxima (película). O quizás deba decir adiós a una querida franquicia". Más adelante, la joven hizo un video junto a su coprotagonista Vin Diesel para explicar que los comentarios no tenían que ver con él. De hecho, se referían al modo al que se representa a los personajes femeninos a pesar de que las últimas cintas han tenido actrices importantes, como Helen Mirren y Charlize Theron.

Ahora, Rodriguez dijo a The Hollywood Reporter: "Siempre vemos a los hombres hablando, sabemos lo que piensan y conocemos sus relaciones, pero puedo contar con una mano las veces en que las mujeres interactúan en ocho películas. Entonces, es como '¿Quiénes son ellas, qué es lo suyo, y eso interesa?' Hice esta pregunta y si no es respondida mientras comienzo este camino (de roles más dramáticos), me pregunto si nuestros caminos se unen".

De todos modos, la actriz aprovechó de hacer un énfasis el fuerte lazo que tiene con Diesel, quien interpreta a su interés romántico en la serie y también es productor: "Estoy segura de que él me convencerá". Rodriguez también contó que el actor está al tanto de su preocupación por el tema y que, si bien ambos ven a la franquicia como una plataforma para apoyar a las distintas culturas en Hollywood, ella también quiere que estas exitosas películas evolucionen y consideren temas como la violencia hacia la mujer en el mundo.

"Sí, estás ahí para entretener a la gente, pero cuando estás en esa escala también tienes una responsabilidad. No voy a aceptar nada menos y Vin no va a aceptar nada menos. Él sabe, él lo entiende, dijo.