Así será la cuarta integrante de "Las Chicas Superpoderosas"

Cartoon Network dio a conocer que habrá una cuarta integrante de las "Las Chicas Superpoderosas" a través de redes sociales. De acuerdo al portal Perú 21, la serie animada de Cartoon Network está dirigida ahora a nuevos espectadores.

Las 'Powerpuff Girls' (en inglés), que es una de las series animadas más populares de Cartoon Network, agregará oficialmente a un cuarto miembro en su equipo a finales de este septiembre.

Hasta el momento se ha revelado la apariencia de la nueva integrante y a la actriz que le dará voz, Toya Delazy. Con un tono de piel más oscuro y abundante cabello azul, la nueva 'chica superpoderosa' parece ser un intento por darle mayor diversidad racial a la serie.

AND JUST LIKE THAT, I BECAME A POWERPUFF GIRL 😆😆😆🇿🇦 Much love to my @cartoonnetwork for trusting me with this epic job 💋❤️️ #lifegoals pic.twitter.com/ZshJT8VWR0

Pese a que la serie original de Craig McCracken concluyó en 2005, Cartoon Network reinició a 'Las Chicas Superpoderosas' en 2016 para una nueva generación de espectadores, y este nuevo personaje resultaría ser la clave.

Este nuevo personaje hará se debut en la primera parte de las cinco en las que estará dividida la nueva película ‘The Powerpuff Girls: Power of Four’, el 17 de septiembre en Cartoon Network.

Según un usuario de Twitter, esta es la nueva chica "Superpoderosa":

This new powerpuff girl looks like one of those ocs that's don't know how to use the color theory correctly #PowerpuffGirls pic.twitter.com/jCVMNzefE3

— TheImperfectAnimator (@Imp_Animator) September 7, 2017