BTS: La sorpresa que incluirá el nuevo disco de la banda

Bangtan Boys, también conocido como BTS es una de las agrupaciones de k-pop, procedentes de Corea del Sur, más grandes y populares no solo en Asia, sino también a nivel mundial.

‘Love Yourself:Her’, que sale el 18 de setiembre, es el regreso triunfal del septeto. En las últimas horas, se reveló que el nuevo disco incluirá una colaboración con The Chainsmokers titulada ‘Best of Me’.

La agencia Big Hit Entertainment indicó que la canción de BTS y Andrew Taggart es de género de música electrónica de baile, “con una melodía y energía cálidas”.

The Chainsmokers salió a la fama el 2014 gracias a ‘#Selfie’. El año pasado, se situó en el primer puesto de la lista de Singles de Billboard durante 12 semanas con ‘Closer’ con Halsey. A inicios de este año, el dúo lanzó junto a Coldplay ‘Something Just Like This’.

DATO:

Ambas bandas se conocieron durante la gala de entrega de los Billboard.

Hopefully get to hang with the boys @BTS_twt while in Korea

— THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) September 11, 2017