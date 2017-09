"En su propia trampa": Indignación en redes sociales por hombre que ha asaltado más de 10 veces a la misma persona

En el capítulo de anoche de “En su propia trampa” se dio a conocer la historia de Don Manuel, un adulto mayor que tiene un quiosco en Agustinas con Bandera, en Santiago Centro, y que ha sido asaltado 10 veces por el mismo delincuente.

La primera vez fue el 28 de junio de este año, cuando el hombre llegó armado de un revólver para robar su dinero e insumos. Después, el hecho se repitió otros 9 días.

“Despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano para que vuelva este (…) y me venga a robar“, comentó llorando el vendedor frente a las cámaras de “En su propia trampa”.

Mario Rodríguez, el antisocial en cuestión, tenía variadas condenas con anterioridad: dos por hurto, una por porte ilegal de munición, una por robo con intimidación, una por robo por sorpresa, una por porte ilegal de arma de fuego, otra por amenazas, una por desacato y además una por violencia intrafamiliar. Luego de ser detenido y formalizado, quedó en prisión preventiva.

El programa compartió los datos bancarios de Manuel Meneses para quienes quieran ayudarlo con aportes económicos.

RT Para todos quienes nos preguntan en Twitter por los datos de Don Manuel 👇👇👇 #EnSuPropiaTrampa #Asaltado10Veces pic.twitter.com/rOHF4Aqwye — #EnSuPropiaTrampa (@TrampaC13) September 11, 2017

