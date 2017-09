Jim Carrey rompe el silencio luego de las declaraciones de la terapeuta de su fallecida ex novia

El sábado, en uno de los shows de la Semana de la Moda de Nueva York, el actor apareció en la alfombra roja dando una entrevista un poco confusa.

Se topó con una notera de E! y cuando ella empieza la entrevista, él comienza a girar a su alrededor, gesto que ella le corresponde para seguir la dinámica.

Ella le preguntó qué hacía ahí, a lo que él respondió “Esto no tiene sentido, quería encontrar la cosa más sinsentido a la que pudiera asistir y participar y aquí estoy”. La reportera quiso continuar entrevistándolo, pero él la interrumpió: “Tienes que admitir que esto es completamente sinsentido”.

Reportera: bueno, esta noche se van a estar celebrando íconos.

Carrey: Íconos? Vaya, es la más mínima posibilidad que se nos podría ocurrir. Wow, ¿Íconos? ¿Tu crees en íconos? Yo creo en personalidades, no creo que tú existas, pero sí hay una fragancia maravillosa en el aire.

Tratando de seguir con la entrevista, la reportera le pregunta a Carrey porqué estaba tan bien vestido, a lo que respondió “Yo no me arreglé, no existe un yo. Sólo hay cosas pasando…esta es la cuestión, este no es nuestro mundo. Nosotros no importamos, esa es la buena noticia”.

Revisa el video a continuación: