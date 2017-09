¡Se acabó la magia! Belinda confirma que terminó su relación con Criss Angel

Casi un mes después de que los rumores empezaran a surgir, Belinda le puso punto final a su historia de amor con Criss Angel.

A pesar del constante acoso por parte de los medios internacionales y de los mismos “belifans”, quienes aseguraban que la pareja había terminado hace meses, la cantante se había mantenido al margen.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la mexicana finalmente confirmó que está de vuelta en el mercado.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió Belinda.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los seguidores, quienes salieron en su defensa y demostraron su apoyo.

“No tienes que dar explicaciones”

“No te dejes manipular ni presionar y que nadie te haga sentir mal”

“El mago era muy raro igual”

“Dedícate a tu música, es lo que a tu público le interesa”

“No hace falta hablar de tu vida privada para satisfacer a los que no tienen una”

“Respetamos tu decisión”

“Eso te estaba consumiendo, habrá tiempos mejores!”

¿Una indirecta?

Mientras tanto, unas horas antes de que Belinda confirmara haber terminado con Criss Angel, el ilusionista también publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

“No escuches al corazón, escucha a tu voz interior. Yo debería tenerla. El amor no viene con un precio. La honestidad siempre debe existir. Mentir sobre quién eres o quién soy no lo convierte en realidad.

Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño”, escribió citando a Mooschoo.