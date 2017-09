Ítalo Passalacqua y su difícil vida tras el accidente

El 7 de abril de 2014 la vida de Ítalo Passalacqua cambió para siempre. El periodista iba rumbo al cine cuando un accidente lo dejó días internado en la UCI y hasta el día d hoy sin poder recuperarse del impacto. Sobre todo porque meses más tarde también sufrió un accidente doméstico, que sumada a una depresión, lo llevaron de nuevo a internarse en la clínica.

Aquel lunes de abril en que Passalacqua sufrió el accidente, Juan Pablo Queraltó fue uno de los primeros en llegar a ver al comentarista de televisión y, esta vez, lo visitó en su casa con las cámaras del "Bienvenidos" para conocer su estado actual y su difícil lucha junto a su pareja, Patricio Herrera.

"De repente despertaba en la clínica convencido de que esta en mi casa. Tenía unas confusiones tremendas", confesó el periodista al panelista del matinal de Canal 13, agregando que echa "mucho de menos la tele".

Casi no puede moverse, pasa encerrado en su casa y prácticamente no puede sobrevivir sin la ayuda de su pareja, quien de todas maneras dice sentirse cansado. “Italo nunca volverá a ser quien era. Ahora verlo sonreír cuesta mucho. Me hace dudar en si quiero seguir en esto", confesó Herrera ante las cámaras, agregando que a los problemas de salud se le suman los económicos, ya que si no arreglan algunas cosas "en junio del próximo año estaríamos en quiebra”.

Una emotiva conversación, donde Ítalo Passalacqua también confesó que una de sus más grandes tristezas es el no haber sido padre.