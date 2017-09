"Maluma Feminista": La página donde el reggaetón respeta a las mujeres

Surgió como una broma con mi amiga Sabine, porque nos gusta Maluma pero nos conflictúa que sus letras son muy machistas. Así lo podemos disfrutar de otra manera. Ahora veo que sirve para hablar de feminismo en un tono ligero y accesible, que puede llegar a muchas personas. Soy de Veracruz que es uno de los estados con mayor cantidad de feminicidios y embarazos adolescentes, el aborto es delito, etc. Hay muchos problemas a los que el feminismo podría ayudar. Y también se escucha mucho reggaetton, entonces es buena combinación. No esperaba que tuviera tanto impacto en redes. Pasó literalmente de un día para otro.

Maluma baby! #MalumaFeminista #SexoConsensual #ReggaetonLento Gracias, Marmotasesina por la inspo bb! Posted by Maluma Feminista on Sunday, September 10, 2017

¿Te han atacado por esta iniciativa? Porque acá en Latinoamérica uno dice que es feminista y llueven machitroles.

Me están atacando ahora. Hay machistas que odian la página por ser feminista y feministas que nos odian por usar la imagen de Maluma. Aunque las reacciones han sido buenas mayoritariamente.

¿Qué piensas de las feministas que por otro lado defienden el reggaetón?

Yo soy feminista y me gusta el reggaetón. Parte del feminismo es poder disfrutar de lo que te gusta sin culpas. Puedes escuchar una canción de reggaetón machista, bailarla y disfrutarla, porque sabes que tú no piensas así. Incluso puedes subvertirlo y re-significarlo. También hay reggaetton feminista como Ivy Queen, y en espacios feministas como Punto Gozadera en DF se hacen perreos libres de acoso.

Hola nena… Ya tenía mucho que no nos veíamos Posted by Maluma Feminista on Friday, September 8, 2017

¿Cómo armas las frases? Algunas son puro feminismo académico. ¿La gente sí las entiende?

Casi siempre sólo se me ocurren y llego a casa a hacer el meme. Luego no se me ocurre nada entonces no posteo en un rato. Ahora que la página tiene más followers me han mandado muchas frases. Si están buenas, las hago y pongo el crédito de quien la mandó. Si la gente no llega a entenderlas ojalá que sirva para que lo investiguen.

¿Y qué sigue para la página, en términos generales? Y por último, qué ha sido lo más genial de ver cómo llegas a la gente con este concepto?

Seguir sacando memes…. uno al día. Pronto vamos a sacar playeras y bolsas. Lo más genial ha sido ver los comentarios de más chicas como yo a las que les gustaba Maluma pero no lo podían disfrutar por lo machista que es. Ver cómo una amiga se lo comparte a otra y a otra y todas se ríen juntas. Aunque seas Maluma, si eres un macho, no está cool. Nos merecemos algo mejor que eso. Y me gusta que sea un espacio donde se pueda hablar de feminismo de una manera divertida.

gracias a todxs ustedes porque #malumafeminista ya tiene más de 100 likes!!! Posted by Maluma Feminista on Wednesday, August 9, 2017

¿Por qué piensas que el feminismo aterra a tanta gente todavía? Yo siento que es porque no se han adaptado a las nuevas formas de contarlo, como esta.

Sí. Y porque mucha gente tiene una idea equivocada del feminismo. Piensan que es machismo al revés, o darle privilegios extras a las mujeres, cuando en realidad son medidas paliativas temporales con el fin de la igualdad. Una amiga siempre pone el ejemplo del vagón de mujeres en el metro: No es que querramos un vagón exclusivo; queremos el derecho humano básico de poder transportarnos sin ser acosadas, y el vagón es una medida paliativa que (idealmente) se quitaría cuando los hombres aprendan a no acosar. Muchos hombres odian el feminismo porque tienen miedo de sufrir la violencia que las mujeres vivimos cotidianamente. Y muchas mujeres odian el feminismo porque les incomoda darse cuenta de toda esa violencia que se ha normalizado.

Sí toda la gente tuviera un entendimiento de lo que es el feminismo en verdad creo que lo aceptarían sin problemas, porque busca mejorar la calidad de vida de hombres, mujeres y todo lo que hay en medio.