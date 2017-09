El motivo por el que Liam Neeson renunciará a las películas de acción

Liam Neeson tiene una vasta trayectoría en el cine. Cintas como "La lista de Schindler", "Star Wars: La amenaza fantasma" figuran en el catálogo de producciones en las que ha participado el irlandés.

Pero uno de los largometrajes que lo catapultó como ícono de acción fue "Taken", un paso que esta próximo a terminar porque el actor anunció que no participará en más filmes del género.

Según informó The Guardian el actor confirmó su retiro para que la gente no se canse de verlo repetirse un papel similar. "Chicos tengo 65 malditos años", dijo Neeson. Éste estuvo en películas como "Desconocido" (2011), "Non Stop": Sin escalas" (2014) y alista el estreno de "The Commuter" para 2018.

La película es dirigida por Jaume Collet-Serra y en el reparto están Patrick Wilson junto a Vera Farmiga. La trama se centra en un hombre de negocios (Neeson) quien se ve envuelto en una conspiración criminal mientras viaja en tren hacia el trabajo.