"En su propia trampa": Farkas le regala un millón a hombre que le robaron más de 10 veces

El pasado domingo el capítulo de "En su propia rampa" llamó la atención del público porque mostró la historia de un hombre que había sido asaltado más de 10 veces por la misma persona. Don Manuel, un adulto mayor que tiene un quiosco en Agustinas con Bandera, en Santiago Centro, relató de esta manera al Tío Emilio lo que vive a diario.

“Despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano para que vuelva este (…) y me venga a robar“, dijo llorando.