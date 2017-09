El largo epílogo que alista Aerosmith

Incertidumbres. Eso es lo que ha generado Aerosmith durante los últimos años. El quinteto estadounidense ha visitado Chile en cuatro ocasiones y en octubre del año pasado regresaron a la capital como parte de la anunciada gira de despedida. Epílogo que se ha dilatado y donde el grupo volverá a presentarse en Santiago este 30 de septiembre, en el Estadio Monumental, como parte de la gira Aero-Vederci Baby! Tour. Pero sí hay una certeza y el bajista Tom Hamilton lo confirma: todavía queda energía.

“Nos dimos cuenta de lo que hemos ganado en nuestra vidas y que no podemos seguir haciendo esto por siempre. Creo que haremos un poco más de tour, uno nunca sabe, cualquiera podría ser el último” afirma Hamilton al teléfono en conversación con Publimetro y explica en parte por qué han seguido.

“Parece que al final estábamos tan felices de seguir en el ruedo que la energía resulta muy familiar”.

Del show que fue el año pasado en un Movistar Arena repleto, el bajista no recuerda mucho, solo una postal que se ha repetido en todas las visitas a Chile donde destaca el entusiasmo del público y confiesa que en la banda están felices por volver.

“Lo pasamos muy bien. Quizás son más sofisticados que en otros lugares y se enfervorizan mucho”.

La visita de “los demonios de Boston” no será la única en el festival Santiago Rock City, el último fin de semana de este mes también estarán; Def Leppard, The Who y Gun`s Roses. Grupos que cuentan con décadas de trayectoria y, en el caso de Aerosmith que lleva 47 años, Hamilton explica parte la receta para seguir activos en los shows. “Tienes que mantenerte tocando lo más que puedas porque lo haces para mucha gente.

El desafío es interpretar una canción que hemos tocado siempre lo mejor que podemos esa noche. Así que hay un gran desafío ahí”, cuenta. “Angel, “Criying”, "Livin' on the edge" y "Crazy" son algunos de los éxitos en la historia del grupo y que al tocarlos generan un descontrol en el público.

“Hemos trabajado durante mucho tiempo que ya nos sale natural. Es muy genial y somos muy afortunados porque sabemos muy bien cada canción que tocamos y que la audiencia disfruta cuando lo hacemos”, dice y agrega otro detalle con el que confiesan ganarse a la audiencia cuanto Steven Tyler canta.

“Nosotros intensificamos lo que hacemos así que es muy placentero cuando estás en el escenario y el público vive un agradable momento”. afirma.

Pero los shows no son lo único en la ruta del grupo. El guitarrista del grupo Brad Whitford confesó, en una entrevista para Billboard, que la banda regresó a los estudios para grabar una nueva canción. Hamilton confirma el hecho, pero asegura que no hay nada concreto aún. “No sé si vamos a tocar y grabar y llegar con más canciones. Todavía estamos en esa arista creativa y tengo un sentimiento de que seguiremos en esa línea creativa. Así que no tenemos planes de estar en el estudio ahora mismo”, afirma el bajista que, con 65 años, tampoco tiene otros proyectos musicales en paralelo. “Uno nunca sabe”, cierra.