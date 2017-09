Bon Jovi llenó el Monumental a pesar del frío

Fotos: gentileza DG Medios

A medida que se acercaba la hora del concierto, el Estadio Monumental se iba llenando. Y no es para menos, si una banda que nació en 1983 sigue haciendo giras y sacando nuevos discos, es porque buen material tienen. Cuando faltaban dos minutos para las 21 hrs se apagaron las las luces y empezó a sonar "This House Is Not For Sale", uno de sus últimos temas y nombre que lleva el tour que los trae a Santiago por cuarta vez.

El 2013 el guitarrista Richie Sambora alegó diferencias con Jon Bon Jovi y se ausentó en el concierto que dieron ese año en el Monumental, y ha sido reemplazado por Phil X, un guitarrista canadiense que se lució en la jornada de anoche.

Jon Bon Jovi tiene 55 años y se nota: el nivel de energía ha disminuido y su voz ya no llega a los agudos que escuchábamos en "I'll be there for you", pero a pesar de eso, cumple con todas las expectativas del público: tocaron canciones nuevas y las más clásicas, como "It's my life", "Living on a prayer" y "Lay your hands on me".

La noche avanzaba y el frío se hacía cada vez más notorio -el mismo vocalista lo dijo un par de veces durante el show- así que cada tanto tocaban éxitos para subir la temperatura y hacer que público vibrara.

Bon Jovi se dio el lujo de volver al escenario y tocar cuatro canciones más, para cerrar un espectáculo de más de dos horas y media sin pausas ni descansos.

El público femenino le dio a entender, que aunque pasen los años, Jon Bon Jovi seguirá siendo el galán rockero que conocimos en los 80.

· Camila Marnich