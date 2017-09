"Game of Thrones": octava temporada tendrá varios finales

La octava temporada de Game of Thrones tendrá varios finales para evitar las filtraciones.

De acuerdo con un reporte de Uproxx (vía Gamesradar), el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, comentó que la última temporada de la serie tendrá distintos desenlaces, por lo que la gente conocerá el definitivo hasta el final. La compañía tomó esta medida a partir de las distintas filtraciones dentro de la séptima temporada.

“Sé que en Game of Thrones tiene que haber muchas tomas para que la gente no sepa la verdad”, explicó Bloys. “Tienes que hacer eso dentro de un show largo. Porque cuando estás filmando algo, la gente lo sabe. No habrá un camino definido, la respuesta se revelará hasta el final”.

El ejecutivo también dijo que hasta el momento se tienen planeados tres finales, por lo que la decisión final quedará en Dan Weiss y David Benioff.

Aún se desconoce la fecha de estreno de la última temporada, sin embargo, los showrunners mencionaron que podría no llegar hasta el 2019.

