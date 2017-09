Karol Lucero fue sacado a lo Whitney Houston entre la gente

El matinal "Mucho Gusto" está haciendo una sección #MGTrepaPorChile, donde partieron con María José Quintanialla haciendo un despacho en vivo desde Puerto Natales, después Osorono luego irá subiendo por el sur de Chile.

Ahora fue el turno de Karol Lucero -quien se reintegró al programa el jueves luego de dos meses de vacaciones por Europa-, quien partió a Chillán para hacer un despacho en vivo. El problema fue que no contaban con la cantidad de público que se iba a reunir en el lugar, y Carabineros tuvo que escoltarlo en brazos para salir entre la gente, mientras que en el estudio musicalizaban la escena con la canción de Whitney Houston "I will always love you", de la banda sonora de la película "El guardaespaldas".

En tanto, Luis Jara y Karla Cosntant no pudieron aguantar la risa mientras Karol pedía ir a comerciales para calmar la situación en Chillán.