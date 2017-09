Las claves tras el éxito de “Mucho Gusto”

En mayo de 2014 el matinal “Mucho Gusto” de Mega subía al primer lugar de las preferencias del público para no volver a caer. Al finalizar agosto del presente año, el espacio conducido por Katherine Salosny y Luis Jara cumplió 40 meses liderando las mañanas, con un promedio de 7,6 puntos de rating, y en constante reinvención.

“De la época del ‘Buenos días a todos’ que no había un programa que llevara tanto tiempo liderando”, comenta a Publimetro el productor ejecutivo del matinal, Pablo Alvarado, conocido por el público como “Pablete”, quien también analiza las claves que mantienen a “Mucho Gusto” como líder de las mañanas, pese a que a principios de año se les aproximó de manera peligrosa “Bienvenidos” de Canal 13.

“Se nos acercó bastante porque estaban haciendo un buen trabajo y porque a nosotros se nos estaba produciendo un proceso de agotamiento creativo”, confiesa Alvarado. “Cuando me tocó asumir la conducción el programa estaba muy deteriorado y en un cuarto lugar; entonces, cómo se ha ido construyendo este ambiente de ‘Mucho Gusto’ son parte de los aportes que todos hemos entregado”, complementa Luis Jara, quien cumplió, el 1 de agosto, cinco años en la conducción del espacio.

Esudio de audiencias

Una de las claves a la hora de tener éxito en un programa de televisión es saber enfocar y entender al público al que se quiere llegar. Para eso, “Mucho Gusto” realiza de manera periódica, y de la mano con el área respectiva del canal, estudios de audiencia que le digan a los realizadores del espacio qué busca el público y cómo plasmarlo en pantalla. “Hacemos un trabajo bastante fino respecto de entender lo que el publico de la mañana está interesado en consumir, en ver lo que los motiva, emociona o alegra”, rescata el productor, agregando que esta herramienta les ha permitido aumentar el rango de público femenino que los ve y sumar a los hombres a sus contenidos.

La constante reinvención

Estos estudios de audiencia le permiten al franjeado de Mega estar siempre reinventándose. “Soy un animal de televisión”, dice Pablo Alvarado, en relación a su fascinación por ver distintos programas extranjeros, agregando que “lo que miramos de pronto es la dinámica, cómo está hecho el generador de caracteres o la gráfica”. No le gusta copiar, y menos que le copien. Uno de los problemas de encontrar la clave del éxito es que la competencia empieza a mirar hacia el lado e imitar los contenidos.

Si bien de un tiempo a esta parte se ha visto una homogeneización de los matinales, “Mucho Gusto” siempre trata de desmarcarse del resto, pero con una dificultad que Alvarado ejemplifica de la siguiente forma: al ver que la sección del tiempo con Gianfranco Marcone iba viento en popa, le consultaron al meteorólogo si había otros formatos de mapas o proyecciones.

“Él empezó a investigar y, hoy día, lo que nosotros implementamos hace cuatro meses, lo están ocupando todos los matinales. Los mismos mapas, que es uno de los mayores problemas a los que nos vemos enfrentados, la copia constante”, dice, enfatizando que “uno se podría sentir orgulloso con el hecho que te copien, pero es un poco agotador, porque estas inventando una cosa y a la semana está en la competencia, entonces lo que hiciste ya deja de ser exclusivo”.

“Hay que ser valiente para reinventarse, perder el miedo”, complementa “Lucho” Jara, quien también volvió a los escenarios musicales y hoy viernes se presenta a las 21:00 horas en el Hotel Casino del Pacífico de San Antonio.

Trabajo editorial

El productor ejecutivo del programa conducido por Katherine Salosny y “Lucho” Jara asegura que cada contenido se trabaja de una manera netamente periodística, confirmando los datos y fuentes del tema a tratar, apoyándose en un equipo de profesionales que trabajan temas diarios de actualidad y de manera semanal para adelantar material, y el respaldo del departamento de Prensa de Mega cuando es requerido. Una base que, según él, le ayuda a evitar problemas. “Es super difícil no cometer errores en cinco horas de transmisión en vivo, pero nosotros preferimos a veces omitir cierto contenido, a embarcarse en uno que sabemos que puede ser tóxico o radioactivo, prefiriendo perder un punto de rating antes de cometer un error editorial”, afirma, agregando que “durante mi administración no hemos

Hemos cometido errores, pero mentir, dar una información falsa o vulnerar los derechos de una persona, nosotros no lo hemos hecho y eso nos enorgullece”

Redes sociales

Hay un punto en el que el matinal de Mega ha sido pionero en un ciento por ciento. Desde hace un tiempo el programa es transmitido por Instagram, pero no la misma imagen que se ve en televisión, sino un “detrás de cámara” que es comandado en general por los más jóvenes del panel. En el canal hay una unidad de redes sociales, donde administran Facebook y Twitter, pero en el caso del “Mucho Gusto”, Instagram fue planteado como un experimento de colonización, trabajando desde sus rostros hacia el exterior. “Lo empezamos a trabajar para diversificar el contenido, para nuevos públicos y como una estrategia de mantener la atención del programa en comerciales”, dice Alvarado, respecto a este experimento que ha resultado con éxito, ya que según confiesa, “hay marcas a las que les ha interesado que tengamos esa ventana en Instagram tan potente; hemos hecho algunas cosas y ha sido interesante”.

Panel diverso

Una de las claves del éxito del programa que identifica su productor ejecutivo guarda relación con el diverso panel con el que cuentan. Además de tener a un abogado, cocineros, periodistas y meteorólogos, el franjeado del Grupo Bethia tiene entre sus filas a tres cantantes y no de manera fortuita. “Así como antes estaba la cultura de la radio escuchando a Pablo Aguilera y la Pudahuel, hay ciertos códigos de la mañana que son de la radio, la música es parte de eso, y nosotros los aprovechamos”, dice. Por eso los bailes y los grupos en vivo se han tomado el matinal que esta semana sumó a una nueva panelista a sus filas: Karla Constat.

Patrulla juvenil

Dentro de este panel destacan los adolescentes. Han utilizado las redes sociales y han salido a las calles a darle más dinamismo a la pantalla del matinal. “Ha sido un tremendo hallazgo, nos ha permitido tener una muy buena conexión con las mujeres jóvenes, llegando a un público entre los 18 y 35 años, lo que nos tiene muy contentos”.

El omnipresente

Otra de las cualidades únicas que tiene “Mucho Gusto” es que su productor ejecutivo es un personaje más dentro de la variedad de rostros del espacio. “Pablete” es nombrado a diario por Salosny y compañía, transformándose en una figura omnipresente. “Eso fue una idea del Lucho, él la inventó y me parece que es parte del código”, dice Alvarado, agregando que si bien ya es parte del matinal, “en cierto nivel a veces no me agrada tanto, porque creo que a veces hay una sobreexposición”.

“Muy buenos días” va al alza

Desde que a mediados de año Pablo Manríquez fue despedido como director del “Bienvenidos” de Canal 13 y recaló rápidamente en el “Muy buenos días”, el matinal de Televisión Nacional viene en constante alza. Según información entregada por el canal público, el espacio conducido por Cristián Sánchez y María Luisa Godoy subió medio punto en agosto en comparación a julio, logrando un rating promedio de 4,4 unidades. Datos pequeños, pero importantes, ya que el franjeado de TVN queda a solo 0,4 décimas de CHV (4,8), poco a poco se acerca al tercer lugar y, según su director, se transforman cada vez en un producto más competitivo.

“Hemos cambiado el espíritu que tenía el equipo, que estaba muy abajo, y para eso fue fundamental reordear los mismo contenidos que ellos hacían, pero dándoles un sentido y programándolos bien en el horario, mejorar la estrategia de cortes comerciales y tratar de orientar a los contenidos que busca”, comenta Pablo Manríquez,

El ejecutivo agrega que la idea es “ir haciendo un trabajo para que haya más fiato, lo pasemos bien en pantalla y lo podamos transmitir a la gente que nos está viendo en la casa”.

En lo que va de septiembre, el alza continúa. Entre el 1 y el 13 del presente mes, el programa, donde también participan Karen Bejarano y Marcelo Arismendi, ha conseguido un promedio de 4,2 unidades, más cerca, pero siguiendo en el cuarto lugar, ya que CHV alcanza los 5 puntos, Canal 13 5,8 y Mega 8.4.

“Estamos bien encaminados y sentimos la estabilidad en cada programa. Hoy estamos compitiendo de igual a igual y agradecemos que la gente nos esté dando esa oportunidad. Estamos aportando para llegar al destino esperado”, expresa Sánchez.