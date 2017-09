Guitarrista de Rage Against The Machine le dedica mensaje a Víctor Jara

Rage Against The Machine visitó Chile una vez. En 2010 cuando la banda se presentó en el Estadio Bicentenario de La Florida donde sorprendieron al público al tocar "Canción del Minero" de Víctor Jara. Pero el homenaje no quedó ahí,en un nuevo aniversario por la muerte del cantautor, el guitarrista Tom Morello también hizo una dedicatoria por la el asesinato del artista durante la dictadura militar

" 44 años atrás el gran cantante y compositor Víctor Jara fue asesinado por el gobierno chileno por su punto de vista. Pero el coraje y las canciones no mueren nunca", escribió el músico en su cuenta de Twitter. El mensaje tuvo más de dos mil retuits y me gusta, además de cientos de respuestas.

No fue todo, el artista estadounidense también publicó una foto donde aparece parado frente a la tumba de Víctor Jara en el Cementerio General. Cabe recordar que en mayo el músico volvió a Chile con el proyecto Prophets of Rage.

Durante la visita Morello aprovechó de conocer a la familia del cantante y, durante el concierto que se hizo en el Movistar Arena, también recordó la memoria del intérprete de "Luchín".

At #VictorJara's gravesite in Santiago with his sister. https://t.co/r5kiwi1nHm — Tom Morello (@tmorello) September 17, 2017