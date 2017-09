Ana de Armas: "En "Blade Runner 2049" humanos y replicantes son casi lo mismo"

La actriz cubana Ana de Armas, una de las protagonistas de "Blade Runner 2049", junto con Harrison Ford y Ryan Gosling, aseguró a Efe que "humanos y replicantes son casi lo mismo" en esta secuela del filme de Ridley Scott, que se estrena en todo el mundo el próximo 6 de octubre.

"No hay diferencias, salvo por el modo en que llegan al mundo, pero son casi lo mismo: sienten igual, el dolor o las ganas de vivir, y también sueñan", señaló la actriz

Su primer papel internacional le llegó con el director experto en terror Eli Roth ("Toc,Toc", 2015) que se filmó en Chile y donde actuaron Keanu Reeves y Lorenza Izzo. Un año después estrenaba "Hands of stone" en la que compartía cartel con el mismísimo Robert de Niro. Pero acceder al personaje de Joi en "Blade Runner 2049", la amante y confidente del agente K (Gosling), le costó tres audiciones, según explicó.

"Pasé tres audiciones en las que jugué con la intuición porque no tenía guión ni información ninguna sobre el personaje", recuerda la actriz. Pese a todo, añade, "fue un proceso bonito porque Denis es un director que quiere y respeta a los actores". Según De Armas, no es que el proceso de selección fuera muy distinto a otros en los que ha participado, pero "emocionalmente" sí fue diferente. "Es un proyecto que realmente quieres hacer, con artistas que has admirado siempre y quieres trabajar con ellos", señala.

La actriz dice haber visto "Blade Runner" (1982) por primera vez cuando tenía 9 o 10 años. "Recuerdo el impacto visual pero no entendí el mensaje, e incluso de mayor la tuve que ver varias veces porque hay mucho que procesar, pero después entiendes por qué es tan icónica". Hasta entonces, subraya, las películas de ciencia ficción eran otra cosa. "Esta historia iba más allá, es una historia humana, casi profética, que conecta con lo que somos y adónde vamos", opina.

Sobre su personaje en "Blade Runner 2049", dice: "Es una mujer fuerte e inteligente, pero también vulnerable y apasionada", describe. "Es muy importante en la vida de K, es su amante y su mejor amiga, la única persona en la que puede confiar; ella es la luz al final del túnel, está para señalar detalles que él pasa por alto o no quiere ver", añade