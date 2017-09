Marilyn Manson sorprende con un nuevo y violento videoclip

Fue durante la década del 90 que Marilyn Manson se consolidó en el plano musical. El estadounidense se ganó el respeto del público por presentar una propuesta agresiva musicalmente. Videoclips como "The beautiful people" aún se recuerdan por haber presentando una propuesta diferente en lo estético. Dos décadas después el artista no ha perdido su estilo y sorprendió con un nuevo clip musical: "We know where you fucking live".

La canción forma parte del nuevo disco del cantante, "Heaven upside down" se llama el material que tiene previsto el lanzamiento para el 6 de octubre. Pero lo que más llamó la atención fue el contenido que trate el videoclip de "We know where you fucking live". En la producción se puede ver como un grupo de monjas ingresa a una casa con metralletas para atemorizar a una familia.

Pero la situación no solo queda en eso. El grupo de mujeres armadas abusa sexualmente sobre el padre de familia mientras obligan que la esposa vea toda la acción. La secuencia va acompañada de disparos y la particular voz carraspeada de Manson.