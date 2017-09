Terremoto en México: la ayuda que Mon Laferte ofreció por la tragedia

Un terremoto de 7,1 grados ocurrió ayer el centro de México. La capital ha sido una de las más afectada con múltiples derrumbes y centenares de fallecidos. Frente a la tragedia los artistas no fueron indiferentes al suceso y mandaron mensajes de apoyo a los damnificados. Mon Laferte también se sumó a la causa y ofreció su ayuda a través de las redes sociales.

"Esto es lo que se vive ahora en mi amado México. Acá alguna información, Por favor estaré todo el día atenta para ayudar a través de mis redes sociales, así que pueden mandar información, usemos las redes como canal de ayuda. México te amo, te abrazo", escribió la cantante en su cuenta de Facebook junto a imágenes con teléfonos de ayuda.

Mon Laferte está radicada en México hace varios años donde internacionalizó su carrera musical. Por otra parte artistas mexicanos también se han mantenido atentos para expresar su pesar ante la delicada situación que atraviesa el país.

A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on Sep 19, 2017 at 8:06pm PDT

Todo mi amor con #México en estos momentos ❤️🇲🇽❤️ / All my love with Mexico at this moments!!! #FuerzaMéxico 🙌🏻🙌🏻🙌🏻

— Paulina Rubio (@paurubio) September 20, 2017