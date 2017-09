"Stranger Things" y "The Walking Dead": Las dos grandes series que vuelven en octubre

Últimos día de septiembre y la nostalgia que han dejado series como "Vikingos" (Final cuarta temporada), "Orange is the New Black" (Final de la quinta temporada) o "Game of Thrones" (final séptima temporada) podrá ser calmada por dos grandes producciones que regresan con nuevos capítulos.

Primero, el domingo 22 de octubre y en simultáneo para todo el mundo, "The Walking Dead" volverá a Fox con el primer capítulo de la octava temporada de la producción de zombies de AMC. En su primera emisión, que durará 67 minutos, se podrá ver cómo Rick y su grupo se enfrentan nuevamente contra Los Salvadores.

Ya casi finalizando el mes será el turno de la producción original de Netflix "Stranger Things", quienes vuelven con una recargada segunda temporada de la producción más exitosa del año pasado.

"Un año después del regreso de Will, todo parece haber vuelto a la normalidad, pero algo tenebroso acecha bajo la superficie y nadie en Hawkins está a salvo", dice la leyenda de esta segunda entrega que se estrena en la plataforma de streaming el próximo 27 de octubre.

Además, el mismo día Netflix estrenará "El universo de Stranger Things: Parte 1", donde el elenco, el equipo e invitados especiales analizan a

profundidad la trama, los personajes y las conspiraciones del universo de Stranger Things 2.