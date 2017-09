Grant Gustin: “Veremos un lado más divertido de Flash”

La temporada pasada fue más oscura, ¿se sintió así también en el set?

– Claro. Y seis meses después sientes la carga de la temporada, porque el contenido es tan oscuro y como actor, uno vive con su trabajo y a casa te llevas algo de eso, y eso me hizo varias veces dormir de malas algunos días del año pasado.

Sabemos que la “speed force” es la fuente de nuevas habilidades para Flash, ¿habrá nuevas habilidades para esta temporada?

– No hemos descubierto necesariamente algo nuevo todavía esta temporada, estoy seguro de que lo haremos, pero Barry está controlándolo todo mejor. Mentalmente, es más fuerte.

¿Qué puedes contarnos del nuevo traje?

– Es más cercano a los cómics, lo que tiene que ver también con la situación mental de Barry en este punto. Básicamente, se está convirtiendo en ese personaje que ves en los cómics. Todavía no tiene las botas amarillas, pero tiene un acento alrededor de la bota, que es amarillo o dorado, como le quieras decir, pero tienen la misma forma. Está “cool”, he querido todo esto dorado durante un tiempo y también el rojo lo hicieron más brillante.

¿Es difícil ser un superhéroe?

– Siempre he dicho que lo que importa es el trabajo y es lindo estar acá, no sólo porque Vancouver es hermoso, sino porque nos separa de Los Ángeles y su locura, en la que puedes caer fácilmente. Para mí, desde el inicio de Flash hasta ahora, siempre ha sido el trabajo, prepararme para hacerlo lo mejor que pueda y divertirme. Mi vida ha cambiado definitivamente, porque ser Flash durante los últimos tres años me ha mantenido muy ocupado. Ahora vivo en Canadá y hablo con gente linda, la mayor parte del tiempo, y es parte del trabajo y así continuará.

¿Cómo se acercan los fans contigo? ¿Qué tal los chistes que hacen o las cosas que te piden hacer porque creen que eres Flash?

– Sí, he escuchado los mismos chistes muchas veces. Son chistes de velocidad (risas). La gente me pide carreritas con ellos y la verdad es que, desde que empezó la serie, sólo he corrido una competencia con tres personas, dos personas del staff y con un amigo, y corrí con ellos porque estaba seguro de que les iba a ganar.

¿Te dejaron ganar sólo porque eres Flash?

– Puede ser, pero creo que de todos modos les podría ganar (risas).

Hablamos con uno de los productores, y nos contó que trabajas todo el año, ¿tienes tiempo de hacer alguna cosa más?

– Para ser honesto, son más o menos nueves meses y medio al año y a veces toca un fin de semana largo de descanso para cosas personales, pero en cuanto a otros proyectos es difícil, porque tienes que empezar a trabajar en los meses finales de la temporada para que salga. He tenido la suerte de poder trabajar un poco en otras cosas, pero es difícil lograrlo.

Ayer nos explicaron cómo funciona el vestuario y decían que porque eres Flash le ponen músculos extras debajo del traje, ¿hay otros datos divertidos detrás de cámara?

– Una cosa que es chistosa es que, seguro muchos fans lo notarán si vienen al set de visita, el emblema sólo está pegado con velcro, al menos en esta temporada, se mueve todo el tiempo y se cae, entonces, a veces tenemos que parar.

¿Qué tanto haces tus propias escenas de acción?

– Bueno, trato, ya sabes, hay cosas que no me dejan. El otro día Cody (su doble de acción) salió volando y atravesó un vidrio, era un vidrio de azúcar, pero aun así, no me dejarían hacerlo porque estos chicos cada vez que hacen eso salen con cortadas o con puntos de sutura. Me dejan hacer algunas cosas, pero es Cody el que hace la mayoría.

¿Cuál es la escena más peligrosa que has hecho?

– No me dejan hacer nada peligroso. He hecho algunas cosas semi divertidas. Durante las dos primeras temporadas, que han sido las más divertidas, me dejaron usar el arnés.

De todos los superhéroes tú eres el que hace más crossovers, ¿estás esperando el momento para hacer más?

– Sí, vamos a tener un crossover de cuatro shows este año, y lo vamos a estructurar de manera distinta y se sentirá cómo los cuatro shows se integran.

Escuché que habrá más chistes y será más gracioso, ¿qué piensas de esta mezcla de acción y humor?

– Nuestro show está basado en el humor, los escritores dijeron desde el inicio que está basado en las tres “H” (harsh) duro, humor y heroísmo, en ese orden y creo que el año pasado nos alejamos.

¿Cuándo eras niño, Flash era tu superhéroe?

– Era Superman. Amaba a Christopher Reeve.