Ignacio Lastra: Hay nuevo reporte médico y Julia Fernández visitará "Primer Plano"

feliz 18 🇨🇱chile❤️ solo quería agradecer los lindos momentos y todo que me enseñaste de tu lindo país 🇨🇱 no estamos en la playa, pero estamos acá 🇨🇱❤️ viva chile… edición:@ignaciolastra_7 … #fuerzanacho #chile #18 #graciaschile #muchassonrisasatodos #laserena

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandezcl) on Sep 18, 2017 at 6:56pm PDT